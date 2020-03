Un nouveau véhicule pour les pompiers de Val-de-Ruz

Les pompiers de Val-de-Ruz disposent d’un nouveau véhicule. L'arrivée de ce camion équipé d’une échelle automobile marque la fin du renouvellement de la flotte des douze véhicules du Service de défense incendie de la commune. Il a été réceptionné vendredi matin à la caserne de Fontainemelon et remplace un camion qui a fait son temps puisqu’il était en service depuis une trentaine d’années.

Le nouveau véhicule pèse 18 tonnes, mesure 8,25 mètres de long et peut atteindre une hauteur de 32,5 mètres. Il est donc plus compact que l’ancien et permet d’intervenir dans des endroits jusqu’ici difficiles d'accès. Le camion a coûté 850'000 francs, dont 600'000 francs ont été pris en charge par l'ECAP et 250'000 francs par la Commune de Val-de-Ruz. L’ancien véhicule restera en fonction tant que les pompiers amenés à utiliser le nouveau ne seront pas tous formés.

Le parc de véhicules du SDI de Val-de-Ruz compte désormais douze véhicules neufs et efficients sur trois sites : Fontainemelon, Les Geneveys-sur-Coffrane et Dombresson. /sma