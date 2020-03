Les forces aériennes s'entraînent aux tirs dans le lac de Neuchâtel. Du 3 au 13 mars et du 21 au 30 avril, l’armée va réaliser des tirs air-sol sur le plan d’eau à la hauteur de Forel, sur la rive Sud.

Dans le cadre de ces exercices, différents vols de Tiger et de F/A-18 sont prévus et pourraient engendrer des nuisances sonores soudaines, indique le Département fédéral de la Défense. Les différents vols peuvent avoir lieu du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16 heures. /comm-rgi