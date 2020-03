Les dessous se dévoilent à Valangin

Frou-frou, corsets et dentelle pour explorer l’histoire des sous-vêtements. Le Château de Valangin présente depuis dimanche Sens dessus dessous – les dessous de l’histoire. Cette nouvelle exposition plonge les visiteurs dans les sous-vêtements de la fin du 19e siècle jusqu’au milieu du 20e siècle. Comment et pourquoi sont-ils apparus ? Pourquoi se sont-ils imposés et comment ont-ils évolués ? Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas pour des questions d’hygiène que les femmes se sont mises à porter des culottes. Pour les dames, les sous-vêtements se sont imposés avec la mode des robes à crinoline dans les années 1850. Elles étaient si volumineuses que les femmes ne pouvaient pas s’assoir sans dévoiler leur intimité.

Au début du 19e siècle, le soutien-gorge remplace peu à peu le corset. Il devient ensuite un objet de séduction.

Le Château et musée de Valangin présente près de 80 sous-vêtements jusqu’au 31 octobre. /sma