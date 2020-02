Un « antisémitisme décomplexé » en Suisse romande

L’antisémitisme ne faiblit pas en Suisse romande et tend même à passer davantage de la parole aux actes. Le constat émane d’un rapport publié en début de semaine par la CICAD, la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation. Les actes sérieux ou graves contre des personnes et des biens ont augmenté en 2019. Leur nombre s’est monté à 14 l’an dernier contre 6 en 2018. La CICAD parle ainsi d’un « antisémitisme décomplexé », comme l’indique son secrétaire général Johanne Gurfinkiel :