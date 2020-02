Quand soleil et nuages se marient…

Du rouge, de l’orange, du violet : nombreuses étaient les couleurs qui ont collaboré à des levers et couchers de soleil d’une beauté intense ces derniers jours. Le phénomène n’a toutefois rien d’exceptionnel, d’après les spécialistes de MeteoNews. Ce sont avant tout les nuages et leur variété qui ont permis un tel spectacle. En effet, ils étaient nombreux et différents, sans être trop denses. Découvrez, ci-dessous, les explications du météorologue Frédéric Glassey. /mle