De la Suisse à Marrakech en 4L

Traverser le Sahara au volant d’une 4L : c’est le but de deux étudiants de l’Arc Jurassien. Paul Pourchet du Val-de-Ruz et Fernand Girardin de Bienne prennent part au 4L Trophy dont la première étape se tient dès ce lundi au Maroc. Ce raid humanitaire rassemble près de 1000 participants âgés de moins de 30 ans avec un but précis : distribuer des fournitures aux enfants défavorisés.

Le 4L Trophy vit sa 34e édition. Lors des 6 étapes dans le Sahara, les participants doivent suivre un tracé sans aide GPS. Si le but est avant tout humanitaire, le raid reste une course. Les explications de Paul Pourchet et Fernand Girardin :