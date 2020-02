Un atelier des Perce-Neige flambant neuf à La Chaux-de-Fonds

La Fondation des Perce-Neige a inauguré vendredi ses nouveaux locaux destinés à accueillir des ouvriers atteints d’un handicap mental. La structure se trouve désormais dans l’ancienne entreprise Portescap à La Chaux-de-Fonds. L’atelier des Montagnes avait dû déménager brusquement en mai dernier : les propriétaires de l’ancien bâtiment, soit Ima, l’ex-usine Komax, n’avaient pas reconduit le bail.

Mais il s’agit d’un mal pour un bien selon Kathrin Roth, directrice du domaine formation et travail des Perce-Neige. Ce nouveau lieu de travail est plus proche de la ville, ce qui pousse l’ouvrier à se sociabiliser et à avoir une plus grande autonomie. Car cette structure, qui fonctionne comme une petite entreprise, n’a pas comme principale vocation la productivité. Les explications de Kathrin Roth: