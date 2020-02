Les Brandons fêtent leur 125e édition

Payerne s’apprête à revêtir sa tenue de carnaval. Du 28 février au 2 mars se tiendra la 125e édition des Brandons. Un anniversaire que les organisateurs ont voulu marquer d’une pierre blanche. La structure qui abritera la cantine et les deux scènes du Village du 125e prendra de la hauteur avec plus de 10m de haut par endroits. Elle s’étalera également sur une surface de 480 mètres carrés et accueillera le samedi soir un affrontement musical entre les 14 Guggenmusik présentes pour le week-end.

Les Brandons c’est aussi et avant tout deux traditionnels cortèges. Celui des enfants se tiendra le samedi dès 14h40 avec 30 classes engagées. Le Grand Cortège du dimanche partira lui à 14h20 et réunira 13 chars, accompagnés des Guggen. /rgi

Programme complet des Brandons de Payerne