Peine pécuniaire avec sursis pour Laurent Feuz

Laurent Feuz ne pourra plus travailler avec des enfants pendant 5 ans. L’ancien chef du Service des formations postobligatoires et de l’orientation du Canton de Neuchâtel a été reconnu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et de pornographie. Il écope d’une peine de 180 jours-amende à 150 francs, soit 27'000 francs, avec sursis pendant 3 ans. Il ne pourra par ailleurs plus exercer d’activités professionnelles ou bénévoles en lien direct avec des enfants.





Conversations a caractère sexuelle

Laurent Feuz a eu des conversations à caractère sexuel avec des mineurs dès 2016 et plus particulièrement en mars 2019 avec un enquêteur sous couverture qui se faisait passer pour une mineure de 13 ans. Le prévenu a demandé notamment de lui envoyer des photos d’elle nue, de se caresser et de se masturber. Il a ensuite insisté pour la rencontrer. Rencontre qui n’a pas eu lieu, puisque la jeune fille était un policier. Raison pour laquelle l’acte d’accusation mentionne que le délit de tentative d’actes d’ordre sexuel avec un enfant était impossible.

Laurent Feuz a admis vendredi matin les faits retenus dans l’acte d’accusation, mais il maintient ses explications.