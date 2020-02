Le tir neuchâtelois contraint de revoir ses infrastructures

Selon Jean-Luc Jordan, l’investissement se monte à 4000 francs par cible, sans compter les dépenses nécessaires aux travaux de fondation et de terrassement. Une subvention de 2000 francs est accordée par le Canton par ciblerie. Le reste est à la charge des sociétés, ou parfois pris en charge par les communes. Environ un tiers des installations sont déjà aux normes actuellement.

Un grand projet au Val-de-Travers

Selon nos informations, ces nouvelles exigences ne mettent pas véritablement en péril les clubs neuchâtelois. Il est en revanche question de projets de regroupement, par exemple entre les Brenets et Le Locle.

Le plus important est envisagé au Val-de-Travers. Comme nous l’avons appris, un centre de tir régional pourrait voir le jour sur une parcelle le long de la route entre Buttes et Sainte-Croix près de l’ancienne déchetterie de la Doux, c’est-à-dire en dehors des zones habitées pour éviter les nuisances.

Son but sera de fédérer toutes les sociétés du Vallon en lien avec le tir, à commencer par les 6 sociétés de tir sportif. Une association a été créée dans cette vision et dans l’idée d’une recherche de fonds. Elle chiffre ce projet à 3,8 millions de francs. Selon ses initiateurs, l’infrastructure vise des buts multiples. L’aspect sécuritaire et de la formation est souligné. La procédure de demande du permis de construire est en cours. /lre