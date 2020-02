Interpellations après des délits dans le Nord vaudois

La police a interpellé deux jeunes de 20 et 22 ans qui ont perpétré l'an dernier plusieurs brigandages dans le Nord vaudois et le Gros-de-Vaud. Ils s'en sont notamment pris, ensemble ou séparément, à la réception de l'hôpital d'Yverdon-les-Bains et à une infirmière qui quittait l'établissement.

L'un d'entre eux est soupçonné d'avoir agressé en avril une infirmière qui terminait son service. Sur le parking, il lui avait dérobé son sac à main après l'avoir frappée à la tête avec la crosse d'une arme à feu. Il serait également l'auteur d'une tentative de brigandage similaire en novembre, a annoncé jeudi la police.

En décembre, le jeune homme se serait rendu à la réception de l'établissement pour se faire remettre la caisse. L'autre jeune a été identifié comme étant l'auteur du brigandage d'une épicerie à Poliez-le-Grand en décembre. Pour commettre ce délit, il avait volé un véhicule à Echallens deux jours auparavant.

Les deux jeunes gens se connaissent. Ensemble, ils seraient impliqués dans le brigandage d'un taxi en novembre à la gare d'Yverdon-les-Bains. Ils ont été interpellés en décembre, des suites de l'enquête sur ces faits. Ils ont reconnu une majorité des faits qui leur sont reprochés et ont été incarcérés, a précisé la police. /ATS-gtr