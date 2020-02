Une nuit mouvementée pour la Police neuchâteloise

Selon les premières informations, ces nouvelles perturbations, liées à des travaux de maintenance, ont touché le réseau fixe, certains appels mobiles et les services internet dans une dizaine de cantons, dont Neuchâtel, Vaud, Fribourg, le Jura et le Valais. Il s'agit de la deuxième panne après celle qui avait affecté le réseau fixe le 17 janvier. Durant plus d’une heure, les numéros d’urgence n’avaient plus été atteignables que depuis un téléphone portable. /jha