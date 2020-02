Brigandage d'une station-service à La Chaux-de-Fonds

La police neuchâteloise lance un appel à témoin. Dimanche soir vers 20 heures, un homme armé d’un couteau a menacé le personnel d’une station-service à La Chaux-de-Fonds. Les faits se sont déroulés dans la station Shell de l’avenue Léopold-Robert 124. Le malfrat avait le visage masqué par une cagoule et un capuchon. Il s’est fait remettre le contenu de la caisse avant de prendre la fuite à pied en direction du nord de la ville. Le butin se monte à quelques centaines de francs.

Pour tenter de retrouver l’auteur de ces faits, la police lance un appel à témoin. L’âge de l’homme se situerait entre 17 et 27 ans, il mesurerait entre 185 et 190 cm, s’exprimerait en français et sans accent et serait de corpulence athlétique. Toute personne ayant des informations au sujet de cette affaire est priée de contacter la police neuchâteloise au 032 889 9000. /com-aju