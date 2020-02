Oui à la démolition de l’ancien collège à Hauterive

L’ancien collège d’Hauterive va disparaître. La population s’est rangée du côté des autorités de la commune. Elle a accepté par un peu plus de 60% des voix de démolir l’ancien et le nouveau collège pour y construire un tout nouveau bâtiment. Cette proposition a été acceptée à l’unanimité et une abstention par le Conseil général et toutes les commissions qui se sont penchées sur la question. La variante était combattue par référendum. Cette nouvelle structure regroupera sur un seul site, au lieu de trois, le scolaire et le parascolaire.

Le taux de participation pour cet objet se monte à 46,6%. /sma