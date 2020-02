Onde Verte : faut-il réduire le nombre de zones ?

Réorganiser le système de zones des transports publics Ondes Vertes sans augmenter les tarifs: c’est ce que demande une motion déposée au Conseil général de Cressier par le Parti socialiste et le Parti libéral-radical. Le texte dénonce notamment des inégalités criantes de tarif en fonction des zones.

Un système, selon la motion, qui pénalise particulièrement les étudiants. En fonction de leur lieu d’habitation, certains doivent payer beaucoup plus cher que d’autres pour se rendre sur leur lieu d’étude. Les trajets du haut vers le bas du canton coûtent par exemple beaucoup plus cher que ceux d’est en ouest, pour un même nombre de kilomètres. L’auteure du texte, la socialiste Melissa Cravero est elle-même étudiante et constate quotidiennement ces différences de traitement :