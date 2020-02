Dean Alamo peut aller de l’avant

Dean Alamo se tourne sereinement vers l’avenir. Le groupe du musicien Lionel Nemeth a été sélectionné par la Case à Choc à la fin de l’année dernière dans le cadre du programme de soutien « Les Embrayages ». Ce dernier vise à fournir une aide à l’émergence d’un projet de la région durant une année.

En collaboration avec la Fondation romande pour la Chanson et les Musiques Actuelles (FCMA), Festi’Neuch et Ton sur Ton, le programme organise des résidences, de la promotion et du coaching.

Une opportunité à saisir

Dean Alamo profite également d'un appui financier pour s'offir les services de coaches confirmés et de techniciens professionels. Selon Lionel Nemeth, cette opportunité est une chance et apporte une réelle crédibilité à son projet. Près d'un an après la sortie de son premier EP, Dean Alamo se produira dans plusieurs salles de concert prochainement. A commencer par Neuchâtel, au QKC le 8 février, puis le groupe s’en ira en Valais et à Genève. /gjo