RHNe investit dans la stérilisation

Le site chaux-de-fonnier du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) bénéficiera d’une nouvelle stérilisation. Le Conseil d’administration a validé fin janvier un projet en ce sens devisé à 2,2 millions de francs. Il devrait être effectif pour cet automne.

Les nouvelles infrastructures seront dimensionnées pour accueillir trois laveurs-désinfecteurs contre deux actuellement. De quoi faire face à l’augmentation de l’activité opératoire du site et de conserver une marge de progression, précise RHNe dans un communiqué publié mardi. Le nombre de cas opératoires a augmenté de 15% en 2019 par rapport à l’année précédente.

L’attractivité de l’hôpital aigu des Montagnes sera encore consolidée en 2020 et 2021 avec l’arrivée d’un neurologue, le renforcement de l’orthopédie avec la création de filières spécialisées et le remplacement des plateaux techniques de médecine nucléaire et de radio-oncologie, précise RHNe. /comm-cwi