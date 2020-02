Et si on se remettait à faire ses achats dans les petits commerces de proximité ? Voilà le principe du défi « Février sans supermarché ». Lancée par le blog « En vert et contre tout », l’action fête son quatrième anniversaire. Elle est suivie en Suisse, mais aussi en France et en Belgique.

Cloé Dutoit, présidente d’« En vert et contre tout » était l’invitée de La Matinale mardi matin.