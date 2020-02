Une Verte candidate à l’exécutif de Milvignes

Le groupe PS-Les Verts revendique un deuxième siège à l’exécutif de Milvignes. Les deux partis lancent la Verte Roxane Kurowiak dans la course au siège laissé vacant par la PLR Josette Schaer, démissionnaire pour la fin du mois de mars. « Secrétaire politique des Verts neuchâtelois depuis 2014, Roxane Kurowiak, 40 ans, a une connaissance approfondie du contexte et des dossiers politiques cantonaux, ce qui constitue un atout pour siéger dans un exécutif communal », indique le groupe PS-Les Verts dans un communiqué.







Le PLR Philippe du Pasquier a également annoncé sa candidature au siège vendredi dernier. Le groupe PS-Les Verts précise qu’il « était prêt à laisser le siège de la sortante PLR vide jusqu’à la fin de la législature comme le suggérait le Conseil communal et le bureau du Conseil général, et ainsi d’attendre les prochaines élections communales pour élire un collège correspondant aux forces sorties des urnes. Mais face à la candidature du PLR, qui démontre ainsi sa volonté de maintenir sa prédominance, il était nécessaire de réagir pour contester cette mainmise sur la politique communale et éviter une élection tacite. »







L’élection complémentaire au Conseil communal de Milvignes aura lieu le 10 février. /comm-ara