Le panneau d’affichage du Fun’ambule aux abonnés absents

Plus possible de savoir s’il faut se presser ou non pour prendre le Fun’ambule à la gare de Neuchâtel. Le panneau d’affichage indiquant le temps restant avant le départ est en panne depuis l’automne passé. Celui de l’arrêt de l’Université fonctionne encore. Ces afficheurs ont le même âge que le Fun’ambule, soit 19 ans, et ne sont plus fabriqués. Comme aucune réparation n’est envisageable, ils doivent donc être remplacés. Une offre a été demandée en décembre, conjointement par les Transports publics neuchâtelois TransN, qui assurent l’exploitation du Fun’ambule, et par la Ville de Neuchâtel, propriétaire de l’installation.







Une longue attente

Plusieurs mois se sont écoulés entre le début de la panne et la demande d’offre de nouveaux panneaux. Selon Aline Odot, porte-parole de TransN, cela a pris du temps car l’entreprise a dû investiguer pour trouver l’origine de la panne, puis une solution pour y remédier. C’est après plusieurs mois de recherche que TransN a dû se résoudre à demander une offre pour remplacer les deux panneaux d’affichage, celui de la gare et celui de l’Université.





Pas de changement pour les passagers

Cette panne n'est pas pratique pour les passagers qui ne savent pas s’ils doivent se dépêcher ou non pour monter dans la rame avant son départ. Autre problème : il est actuellement impossible de savoir si le départ a été demandé. Mais selon Aline Odot, « le fonctionnement du Fun’ambule n’a pas changé depuis 19 ans, il circule à la demande. Sur toutes les portes on retrouve un autocollant bleu qui indique que le départ doit être demandé au moyen du bouton pressoir situé à côté de chaque porte. » /lyg