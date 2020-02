Après trois ans et demi de négociations et de tergiversations, les Britanniques l’ont fait : le Brexit a bien eu lieu vendredi. La transition a été marquée par des cérémonies en demi-teinte. D’un côté, il y avait des Brexiters euphoriques. De l’autre, un premier ministre qui s’est voulu plus mesuré. Le reportage de notre correspondante, Elodie Goulesque :