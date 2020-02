Bientôt un désert médical au Locle

Contacté, le chef du service de la santé publique cantonale, Vincent Huguenin-Dumittan, rappelle que pour accorder un droit de pratique à un médecin, il doit respecter des dispositions légales cantonales et fédérales. C’est une tâche qui prend du temps et qui doit être menée avec beaucoup de sérieux pour assurer une qualité des soins. Vincent Huguenin-Dumittan rappelle aussi que la pénurie de médecins généralistes ne touche pas que Le Locle, mais toute la Suisse. Il assure que le canton soutient activement les projets de cabinets de groupe et qu’il participera si un projet se dessine au Locle. /ara