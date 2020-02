Un raid polaire et solidaire en Laponie

Elles sont parties affronter le froid polaire pour soutenir les femmes atteintes du cancer du sein. La Biennoise Karine Pelletier Veya et la Neuchâteloise Amalia Bauer participent ce week-end au Laponie Trophy en Finlande. Ce raid solidaire 100% féminin met aux prises plus d’une trentaine de binômes qui doivent s’affronter dans des conditions extrêmes. Les épreuves ont démarré vendredi pour les deux sportives régionales : au menu, course à pied et raquettes en pleine tempête de neige; une première étape qui s’est soldée par une belle 8ème place (sur 36 équipages) pour le binôme helvétique. Les épreuves se poursuivent jusqu’à dimanche avec du fat bike, de la course à pied et du ski de fonds.

Les deux jeunes femmes espèrent un podium pour soulever encore davantage de fonds pour l’association « Vivre comme avant » qu’elles soutiennent. Grâce à diverses récoltes de dons, elles ont déjà réunis 5'000 francs pour cette association qui vient en aide aux femmes touchées par un cancer du sein. /nme