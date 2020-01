Xavier Grobéty se met en pause

« J’ai besoin de souffler et de me reposer ». Xavier Grobéty met sa fonction de président de la Fête des Vendanges entre parenthèses cette année. Il a annoncé sa décision mardi au comité central. L’homme fort de la plus grande manifestation sur sol neuchâtelois dit avoir vécu sept ans de présidence intenses. « Et l’année 2019 s’est avérée très compliquée avec le décès du caissier en novembre 2018, associé à quelques soucis de santé d’ordre personnel. Mais rien de grave, je vais très bien », tient à rassurer Xavier Grobéty. Pour illustrer la charge de travail conséquente de l’an dernier, il précise que sur une année « normale », il consacre 800 heures à l’événement alors qu’en 2019 c’est près de 2'000 heures qu’il a passées à l’organisation et la gestion de la Fête des Vendanges.

Quant à savoir si Xavier Grobéty reprendra sa fonction de président pour la 96e édition en 2021, il répond : « la notion de congé est temporaire à la base. On a convenu avec la direction de la fête de garder le contact. Je suis à disposition pour les questions. On a prévu de se rencontrer pour faire un bilan de ma situation personnelle d’ici l’été ou avant la Fête des Vendanges 2020 ».

La conduite générale de la prochaine édition reviendra au vice-président, Éric Leuba. Les autres tâches dévolues au président seront réparties entre les autres membres. /jpp