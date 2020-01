Une scène pour les jeunes talents régionaux

Les jeunes artistes de la région n’ont pas le trac. Après une première édition 2019 riche en succès, le Local Fest se tient ce samedi à la Case à Chocs à Neuchâtel. Le concept est simple : les 12 groupes ou d’artistes solos doivent être domiciliés dans le canton, et ne pas être des habitués de la scène.

Derrière ces critères stricts, l’idée est de faire connaître les jeunes talents de la région : une sorte de tremplin pour lancer leur carrière musicale. Cette idée semble plaire au public, puisque plus de 350 personnes étaient venues à la première édition en 2019.

Les organisateurs, dont la programmatrice de la Case à Chocs Xavière Sennac, ont reçu plus d’une trentaine de dossiers qu’il a fallu trier. Pour cela, ils ont écouté tous les artistes et ont sélectionné ceux qu’ils sentaient les plus à l’aise sur scène. Une rencontre entre tous les groupes s’est déroulée en début de semaine afin de partager des conseils et les expériences de chacun. /sca