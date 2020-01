On questionne le genre à Neuchâtel

Un week-end (dé)genré au Théâtre du Pommier à Neuchâtel. L’institution propose une série d’événements autour des questions d’identité et de genre. Ça commence par « Le corps et ses beautés », une conférence gesticulée, vendredi soir à 19 heures, qui sera suivie d’un DJ set thématique. Et puis samedi et dimanche, la compagnie Instincts grégaires propose deux autres événement : « Quel con ! (les noms du sexe) » et « Naître Ni Femme. »

Pour en parler, Nadège Guenot, de la compagnie Instinct grégaire, initiatrice et principale maîtresse d’œuvre de ce week-end, était l’invitée de La Matinale RTN :