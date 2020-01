Mieux orienter les patients en période de grippe

Gagner en fluidité dans le parcours des patients pour décharger les hôpitaux. Plusieurs acteurs du domaine de la santé du canton de Neuchâtel renforcent leur coordination en cette période hivernale, synonyme de flux élevé de patients en raison de la grippe mais aussi des mauvaises chutes. Les établissements médico-sociaux de court séjour, soit Les Charmettes à Neuchâtel, Temps Présent à La Chaux-de-Fonds et bientôt la Résidence au Locle, seront ainsi davantage sollicités pour les patients âgés. L’objectif est de réduire le plus possible le recours à des lits hospitaliers lorsque le patient a uniquement besoin de prestations d’hébergement et non plus de soins.

Les personnes grippées sont par ailleurs appelées à ne pas fréquenter les personnes fragiles. Chacun peut aussi réduire les risques de transmission du virus en se lavant fréquemment les mains et en portant un masque. /comm-sbe