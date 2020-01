Danse et théâtre dans le spectacle « Des îles et des elles », proposé par la compagnie Tape’nads, dont la première a lieu ce vendredi à la Maison du concert à Neuchâtel.



De la danse pour dénoncer les diktats de la pub… On en apprend un peu plus en compagnie de la danseuse et chorégraphe Laura Rossi, qui était l’invitée de Joëlle dans La Matinale RTN :