Du bonheur en jaune

La tradition remonte à 1948 : la vente annuelle de mimosa du bonheur a lieu vendredi et samedi dans la région et dans toute la Suisse romande.

Sur le Littoral, les ventes ont lieu dans de nombreux centres commerciaux vendredi après-midi et samedi matin. Idem à La Chaux-de-Fonds, où, en plus, les élèves de l’école primaire sillonneront les rues pendant les deux jours. Au Locle, le stand officiel se tient devant La Poste vendredi et devant les grands magasins le samedi matin.

Le mimosa du bonheur est vendu au profit de l’enfance défavorisée de la région. /comm-mwi