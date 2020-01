La faune neuchâteloise s’expose

Une première dans le canton. Un festival de la photographie animalière aura lieu ce week-end au Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. Environ dix artistes de la région exposeront leurs œuvres et répondront aux questions du public à cette occasion. Pour les deux initiateurs de la manifestation, Martial Bays et Dylan Saam, l’objectif principal est « de mettre en valeur la richesse et la diversité faunistique de la région à travers l’objectif de photographes régionaux, mais également de souligner sa fragilité. »

Parmi les espèces représentées, Marmottes de la Combe Biosse, bouquetins du Creux du Van, ou encore hermine et lynx, feront notamment partie de l’exposition. Celle-ci est parrainée par le photographe Alain Prêtre, dont l’œuvre documentaire « Voyage dans le Jura sauvage » sera diffusée en continu pendant la manifestation. /comm-mts