Alfaset et la Croix-Rouge toujours main dans la main

Alfaset va continuer d'aider les populations des pays en guerre. La fondation neuchâteloise qui emploie des personnes en situation de handicap et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont annoncé ce vendredi qu’ils allaient poursuivre et renforcer leur collaboration. Un nouveau partenariat concerne la fabrication et la distribution de composants d'orthèses et de prothèses sous la marque Rehab'Impulse. Ces dispositifs d'assistance à la mobilité seront destinés à des personnes handicapées dans les pays affectés par des conflits ou d'autres situations de violence indiquent les deux partenaires.