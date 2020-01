Hummus Records a réseauté à l'Eurosonic

Exportation à l’étranger ne veut pas dire changement de style. Jona Nido et Hummus Records prônent une certaine vision de la musique. Certains parleront de niche, d'autres d'élitisme. Mais le label souhaite la rendre accessible financièrement au plus de monde possible.

Après un véritable succès dans la mythique salle de concert Fri-Son de Fribourg en 2019, la Hummus Fest reviendra le 28 mars à la Case à Chocs de Neuchâtel, avec un mélange de groupes et de styles et une entrée au prix libre. /lre