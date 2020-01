Première de la « S'kiffé'froid ! » repoussée

En raison du manque de neige actuel dans l’Arc jurassien, la S'kiffé'froid, une course nocturne cadre de la deuxième étape du Viteos Ski Tour, est repoussée au 21 février 2020. La compétition, initialement programmée le 25 janvier 2020 et lancée cette saison par le SC La Brévine en lieu et place de sa traditionnelle Sibérienne, prévoit une épreuve au sein du village de La Brévine sous forme d’un team sprint pour les juniors et seniors et de sprints individuels pour les plus jeunes (moins de 16 ans). /comm-ara