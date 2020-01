L’Auberge d’Hauterive reprend vie

L’Auberge d’Hauterive redeviendra un lieu de restauration. L’actuel propriétaire, la société immobilière Michel Wolf SA, souhaite mener d’importants travaux dans ce bâtiment situé au cœur du vieux village. Le projet prévoit la rénovation du restaurant, actuellement fermé, ainsi que la création d’une taverne et de trois appartements. Michel Wolf et son fils Yvan sont à la recherche d’un ou de deux gérants pour les établissements publics prévus. Des discussions sont en cours à ce sujet.

Michel Wolf SA a racheté ce lieu en mai 2019, quelques mois après le départ de l’ancien tenancier de l’Auberge d’Hauterive, Nicolas Toussaint.

Comme l’édifice est protégé, la façade, la toiture et les ouvertures ne seront pas touchées. Les travaux concerneront surtout l’intérieur et porteront entre autres sur l’isolation phonique et thermique du lieu. La mise à l’enquête publique pour ce projet s’achève ce lundi. S’il n’y a pas d’oppositions, les propriétaires imaginent pouvoir ouvrir les établissements dans un an. /sbe