Ils domptent l’Atlantique à la rame

Philippe Schucany a réussi son défi. Le retraité neuchâtelois et ses trois coéquipiers français sont arrivés dimanche au Robert après avoir traversé l’océan Atlantique sur un bateau à rames. L’équipage a bouclé les 5'000 km entre les Îles Canaries et la Martinique en 40 jours. Avec une moyenne de 65 ans, il s’agit de l’équipage le plus âgé à avoir réussi cet exploit.

L’équipage du défi « À l’Abord’Âge » est parti le 10 décembre depuis la Grande Canarie à bord d’un bateau de seulement 8m64 de long. Les quatre hommes se sont relayés jour et nuit pour accomplir ce trajet. Joint depuis la Martinique, Philippe Schucany nous raconte les plus grosses difficultés de son périple: