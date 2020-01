L'avenir des structures scolaires d'Hauterive : débat

Les habitants d’Hauterive se prononcent sur l’avenir de leurs structures scolaires, pré et parascolaire. Ils votent le 9 février sur la démolition de l’ancien et du nouveau collège en vue d’ériger un nouveau bâtiment. Cette proposition a été acceptée à l’unanimité par le Conseil général et toutes les commissions qui se sont penchées sur la question. La variante est combattue par référendum qui a recueilli près de 500 signatures. Les référendaires s’opposent à la destruction de l’ancien collège.

Actuellement, trois sites sont utilisés pour abriter les salles de classes, le pré et le parascolaire et les tables de midi. Avec la variante proposée par le Conseil général, tout serait regroupé sur un seul site. Quatre variante sont à l'étude. Pour en débattre, RTN a reçu mercredi matin Thomas Zeller, conseiller communal à Hauterive et Serge Bacci, du comité référendaire :