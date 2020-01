Quel avenir pour l’ancien collège d’Hauterive?

L’avenir des bâtiments scolaires d’Hauterive soumis au peuple.

Les Altaripiens se prononcent le 9 février sur la démolition de l’ancien et du nouveau collège et la construction de ce dernier. Le projet est combattu par référendum. Les opposants contestent la démolition de l’ancien collège. Ils estiment qu’il est possible de maintenir cet édifice et de répondre aux normes pour un enseignement adapté aux élèves d’aujourd’hui.

Pour le Conseil communal, le Conseil général et toutes les commissions qui se sont penchés sur la question, seule la variante soumise au peuple est viable pour répondre aux normes actuelles tout en étant financièrement supportable. Elle prévoit la destruction de l'ancien collège.

Pour que les habitants d’Hauterive puissent se faire une idée et voter en connaissance de cause, RTN organise mercredi dans la Matinale entre 7h35 et 8h un débat. Un autre débat contradictoire, mis sur pied cette fois par la Commune, se tient mercredi dès 19h30 à la salle du Conseil général dans le bâtiment des Services publics. Les citoyens pourront d’ailleurs poser leurs questions à l’issue du débat.

Par ailleurs, des portes ouvertes de l’ancien collège sont organisées ce samedi entre 10h et midi. / sma