La pisciculture de Colombier en chiffres

Nous vous l’annoncions en décembre, la pisciculture de Colombier est désormais intercantonale. Les gouvernements des cantons de Neuchâtel, Fribourg et Vaud travaillent main dans la main dans le domaine de la gestion de la faune aquatique.

Dès cette année, le rempoissonnement pour les lacs de Neuchâtel et Morat sera fait en partenariat et toutes les activités de pisciculture seront concentrées à Colombier.

Les infrastructures neuchâteloises sont suffisantes pour les deux lacs, même si les objectifs ont été revus à la hausse pour certaines espèces. Ainsi la pisciculture de Colombier va-t-elle produire annuellement 300'000 pré-estivaux et alevins de truites du lac et 200'000 pré-estivaux d’omble chevalier, contre respectivement 200'000 et 100'000 l’année précédente.

Pour les poissons les plus recherchés par les pêcheurs, la production atteint 50 millions d’alevins de palées et 20 millions d’alevins de bondelles chaque année.

Quelques investissements sont prévus sur le site au cours des trois prochaines années. Ils doivent permettre d’améliorer les systèmes de stockage, de filtration et de gestion de la température de l’eau. L’objectif est de renforcer la sécurité des installations et d’en augmenter les capacités de production en cas de besoin futur.

À noter encore que le canton de Neuchâtel possède une seconde pisciculture, de plus petite taille, à Hauterive. Un site d’appoint qui pourra également être utilisé à l’avenir dans le cadre du partenariat entre les trois cantons. /comm-mwi