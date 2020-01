Animaux sauvages dans le Val-de-Ruz: à vos jumelles !

Depuis cet été, un projet d’extinction de l’éclairage public au cœur de la nuit se développe en effet à Coffrane, à Montmollin, aux Geneveys-sur-Coffrane et à Boudevilliers. Plusieurs espèces souffrent de la pollution lumineuse. Ces mesures devraient donc leur permettre d’étendre leur domaine vital. Les abords des localités, les jardins des zones résidentielles et les parcs sont des nouveaux biotopes qui pourraient être plus utilisés par les animaux grâce à l’extinction nocturne.