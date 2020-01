Du changement pour les aspirants policiers

Les futurs policiers helvétiques devront attendre une année de plus avant de pouvoir exercer leur métier. La formation des aspirants policiers en Suisse durera désormais deux ans contre une seule auparavant. Ce nouveau format est en vigueur depuis lundi, jour de la rentrée pour les nouvelles recrues. A cette occasion, une cérémonie officielle a été organisée par le Centre interrégional de formation de police de Colombier, chargé de la formation des aspirants jurassiens, neuchâtelois et fribourgeois. La réception a également rassemblé les autorités politiques et judiciaires des trois cantons.







Le CIFPol, une affaire qui roule

Une nouvelle convention de collaboration d'une durée indéterminée a en outre été ratifiée par les cantons du Jura, de Neuchâtel et de Fribourg. D’après le CIFPol, « la réduction du nombre d’acteurs dans le domaine de la formation de base, le projet suisse de formation policière sur deux ans, les besoins d’interopérabiité des polices cantonales et la dynamique collaborative qui règne au sein des forces de police de Romandie » sont autant de facteurs expliquant cette nouvelle convention. /comm-ygo