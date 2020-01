« Vous entendez des cris, mais vous n'avez rien pour aider »

Il y a 10 ans , le 12 janvier 2010, Haïti vivait un séisme de très grande ampleur. La capitale Port-au-Prince et ses environs ont été ravagés, et plus de 200'000 personnes ont perdu la vie, 300'000 autres ont été blessées. Gabriel Vallat, habitant d’Ajoie, était sur place. Avec sa femme, et au nom de leur Association d’aide à l’enfance haïtienne, ils étaient sur le point d’acheter un terrain pour construire une nouvelle école quand le tremblement de terre a eu lieu. Il se souvient :