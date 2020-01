Des portes ouvertes pour découvrir la Ludotène

Jeux de société, d’imitation, de construction ou encore d’extérieur, comme des voitures à pédales… De nombreux bambins ont trouvé leur bonheur, ce samedi à Marin. La ludothèque de la commune de La Tène a exceptionnellement ouvert ses portes le week-end pour faire découvrir ce lieu contenant près de 1'000 jeux. Un moyen pour Sylvia Hirschi, fondatrice de la Ludotène en 1986 d’attirer les curieux. Car la membre de l’association le reconnaît : « Faire venir des personnes chez nous est compliqué ».

Selon elle, les problèmes proviennent des horaires peu flexibles, de la difficulté des parents à s’organiser pour venir chercher des jeux et les rendre, mais également de la « concurrence féroce » des écrans. « Nous ne comprenons pourtant pas pourquoi d’autres ludothèques comme celles de Neuchâtel ou de la Chaux-de-Fonds marchent aussi bien par rapport à la nôtre, Le public est peut-être différent… ». Pourtant, Sylvia Hirschi explique que ce système est dans l'air du temps: il est « anti-gaspillage », économique et ludique pour les enfants. Sans compter qu'il propose des jeux de société et en bois, qui, dit-elle « reviennent considérablement à la mode aujourd'hui ». /vma