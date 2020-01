Pour une nuit sur les Trois-Lacs

Les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat profiteront d'une offre touristique inédite. Un navire, le MS Attila, proposera dès le printemps 2021 de passer la nuit à son bord. D'ici là, il fera l'objet de travaux à Sugiez, son port d'attache.

Le bateau a été sorti de l'eau jeudi à Sugiez, sur le canal de la Broye, près du lac de Morat, pour être transformé, notamment un allongement de la coque de 6 mètres. Il deviendra le premier navire à passagers avec possibilité de nuitées en Suisse, en offrant neuf cabines et une vaste « captain's lounge », ont expliqué les promoteurs.

Ces derniers sont un groupe d'investisseurs privés de la région de Berne, Bienne et Morat qui a fondé en août dernier la société Reederei Vully, établie à Sugiez, avant d'acquérir le MS Attila. Une fois rénové et aménagé, le bateau sera remis à l'eau à la fin de l'été et proposera plus tard son offre de « croisière des Trois-Lacs ».





Complément d'hébergement

En plus des croisières, le MS Attila pourra être utilisé pour des événements de journée ou de week-end (séminaires, concerts et sorties d'entreprise), en tant que « complément d'hébergement temporaire » pour les hôtels en bord de lac ou encore comme « bed and breakfast » à quai à Sugiez ou dans d'autres ports.

« Nous souhaitons apporter une attraction supplémentaire à l'excellente offre touristique de la région », a dit devant la presse Richard Hurni, président du conseil d'administration de Reederei Vully. « Contrairement aux pays voisins, l'offre en croisières sur les lacs et les rivières est encore très rare en Suisse », a-t-il ajouté.

Le MS Attila n'est pas un navire inconnu au bataillon, lui qui affiche plus de 30 ans d'histoire. Construit en 1987 en tant que navire de débarquement d'une longueur de 16,5 mètres, il a servi plusieurs années sur la côte allemande en tant que navire de transport et de débarquement, ont indiqué les promoteurs.





Acteur d'Expo.02

Le bateau a été séparé en son milieu en 1993 et rallongé pour atteindre 27 mètres. L'entrepreneur Pierre Perrottet a acquis le MS Attila en 2002 à Brême. Une fois arrivé à Bâle, le navire a été sorti d'eau et transporté à Sugiez de nuit en camion surbaissé, un transport record pour un objet de ce volume sur les routes suisses.

Le MS Attila a servi ensuite aux travaux de montage et à la cérémonie d'ouverture durant l'exposition nationale Expo.02 sur le site d'Yverdon-les-Bains, il y a bientôt 20 ans. Depuis, le navire servait principalement de bateau événementiel.

La dimension environnementale n'est pas oubliée. Le bateau disposera lors de sa remise en service de deux nouveaux moteurs électriques pour entraîner les hélices de gouvernail. Il proposera par ailleurs une alternative aux croisières de luxe sur les mers du monde, la région des Trois-Lacs étant une destination de proximité. /ATS-mts