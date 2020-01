La Collégiale se transforme et dévoile ses trésors

Des fouilles prolifiques

En parallèle aux travaux de restauration, des fouilles archéologiques sont en cours sous le sol de l’église. Une quarantaine de corps y seraient enterrés, dont certains datant d’avant la construction de la Collégiale au XIIe siècle. Une découverte passionnante, mais pas forcément surprenante. En effet, selon Christian de Reynier, archéologue au sein de l’Office cantonal du patrimoine et de l’archéologie, l’église originelle, plus petite, jouxtait un cimetière aujourd’hui englobé dans le bâtiment. « On y enterrait les chanoines mais aussi les habitants de la ville », a précisé le médiéviste.