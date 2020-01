La rénovation du Corso mise en veille à La Chaux-de-Fonds

L’ancien cinéma Corso de La Chaux-de-Fonds attendra encore avant de se refaire une beauté. Comme l’a appris RTN, le premier coup de pioche de la rénovation ne sera pas donné ce début d’année comme annoncé au printemps 2019. Le projet, qui prévoit de réunir sous le toit de l’ancienne salle obscure un restaurant de produits du terroir, une salle polyvalente pour des expositions ou des concerts, ainsi qu’une salle d’escalade de blocs, est figé en raison de problèmes financiers. Certaines sources contactées le voient même comme enterré, jugeant le comité de la fondation beaucoup trop ambitieux et pas en phase avec l'état d'esprit des Montagnes.





La fondation porteuse du projet en veille

Comme l’a constaté notre rédaction, la Fondation Métanoïa, qui mène le projet et sa recherche de fonds, a complètement disparu des réseaux. Ses bureaux de la rue du Grenier, à La Chaux-de-Fonds, n’existent plus et le téléphone sonne occupé. De même, le site internet et les différentes pages des réseaux sociaux ont été retirés, tant sous l'appellation « Métanoïa » que sous celle de « Corso 2020 ».





Le financement au coeur du problème

Contacté, le président de l’association Adam Alami est pourtant catégorique : le projet sera réalisé, mais il est pour l’heure mis en veille : « On ne veut pas induire en erreur et donner de faux espoirs aux nombreuses personnes qui ont montré de l’intérêt pour le projet, raison pour laquelle nous avons décidé de fermer nos comptes Facebook et Instagram».

Reste qu’un des nœuds centraux de la situation actuelle est bien l’argent. Adam Alani évoque une réorganisation du financement à l’interne. Au printemps dernier, un important partenaire financier s’est, selon lui, retiré du projet. Après l’échec d’un financement participatif sur la plateforme Wemakeit, un nouvel associé a été trouvé dans l’enchaînement.