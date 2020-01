Un concours de cuisine « inédit »

Mixer les générations dans une cuisine, c’est l’idée du concours Fourchette Gourmande. Fourchette verte Suisse et Promotion Santé Suisse organisent une compétition multigénérationnelle dans plusieurs villes de Suisse romande. Des demi-finales auront lieu dans le Jura (14 mars), à Fribourg (28 mars), à Neuchâtel (21 mars), au Valais (4 avril) et dans le canton de Vaud (7 mars). Les meilleures équipes se retrouveront le 16 mai à l’Ecole Hôtelière de Lausanne.

Les trios seront composés d’une personne de moins de 18 ans, d’une de plus de 65 ans et d’une entre les deux. L’objectif est de faire profiter les jeunes de pouvoir cuisiner avec leurs grands-parents et d’apprendre de « leur expérience », d’après la cheffe de projet, Stéphanie Mertenat Eicher.