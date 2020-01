Le corps de Sara retrouvé sans vie à Yverdon

Le corps de Sara, qui avait disparu de son domicile de Baulmes le 27 décembre dernier, a été retrouvé sans vie lundi vers 11h00 à proximité du lac sur la commune d’Yverdon-les-Bains, au terme de nombreuses investigations et opérations de recherche. L’ami de la victime a été placé en détention. Il est fortement soupçonné d’être impliqué dans ce qui paraît être un homicide.

La victime a vraisemblablement été tuée plusieurs jours avant sa découverte dans des circonstances que l’enquête devra déterminer. L’enquête a permis d’établir que la victime avait rencontré son petit ami en ville d’Yverdon-les-Bains le jour de sa disparition. Ce jeune homme de 19 ans, également ressortissant afghan et domicilié dans la région lausannoise, a été entendu à plusieurs reprises par la police, puis placé en détention provisoire le dimanche 5 janvier au matin. Les investigations se poursuivent afin d’établir son rôle dans cette affaire.

Une enquête pénale a été ouverte par la procureure de service. Les investigations ont été confiées aux enquêteurs de la brigade criminelle de la police de sûreté afin de déterminer les circonstances, les causes et le lieu exacts du décès. La cellule d’enquête compte plus de 30 inspectrices et inspecteurs.

D’importants moyens ont été déployés pour retrouver la victime. Ainsi, près d’une vingtaine de gendarmes dont les plongeurs de la brigade du lac, 5 surveillants de la Police de la faune, 25 astreints de la PCI et plusieurs patrouilles de la Police Nord Vaudois ont été mobilisés pour ces recherches. /comm-ara