Une création entre scène et forêt

Ils montent sur scène pour redonner à la forêt son sacre d’antan. La création artistique Silva, inspirée des paysages verts de l’Arc Jurassien, se dévoilera au public pour la première fois les 16 et 17 janvier prochain au théâtre Nebia à Bienne. L’œuvre, pilotée par le chorégraphe genevois, Cédric Gagneure, mêle musique et danse contemporaine. La première impulsion de ce spectacle, porté par plusieurs artistes régionaux comme Branca Scheidegger (danse) ainsi que Lucien Dubuis et Lionel Friedli (musique), a été donnée par le fOrum culture qui assume un peu moins du tiers du budget de production (devisé à environ 137'000 francs).

Pour s’imprégner de l’ambiance des forêts de la région, la troupe d’artistes a vécu une petite dizaine de sorties cet été de Boudry, aux Prés-d’Orvin, en passant par la Caquerelle et l’étang de la Gruère. Ils étaient encadrés par plusieurs spécialistes de la nature, dont des collaborateurs du Parc Chasseral, pour tisser des liens avec les lieux qu’ils visitaient et entamer le processus de création.

La production Silva est également soutenue par plusieurs entités comme ville de Bienne, le festival Evidanse ou encore Pro Helvetia. Le spectacle devrait ensuite être produit sur les planches de différentes scènes romandes à partir de février 2021. /nme