Les hivers de nos ancêtres sous la loupe

Il fut un temps, pas si éloigné, où les grands froids de l’hiver rimaient avec disette mais aussi luge et patin à glace. Dans son dernier numéro, la Nouvelle Revue Neuchâteloise publie « Hiver d’antan en pays neuchâtelois ». Ce texte, rédigé par Michel Schlup, revient sur l’histoire hivernale de la région. Jusqu’au XIXe siècle, les conditions de vie à la campagne étaient souvent précaires. Les habitants vivaient en autarcie avec les denrées qu’ils avaient produites pendant la belle saison. Durant les mois les plus froids, les villageois manquaient souvent de farine et traversaient des périodes de disette.