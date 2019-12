Vignette obligatoire sur la H20 dès mercredi

Avis aux automobilistes : la vignette autoroutière sera désormais obligatoire sur la route H20 qui relie Neuchâtel au Locle. Dès le 1er janvier 2020, ce tronçon deviendra une route nationale.

Pour rappel, la H20 appartenait jusqu’ici au canton de Neuchâtel, qui était chargé de son exploitation, de son entretien et de son assainissement. En 2017, un long processus de discussion entre le canton et la Confédération a finalement abouti : la H20 sera désormais reconnue comme une route nationale et non plus cantonale.

Les projets de contournement du Locle et de La Chaux-de-Fonds sont aussi concernés. Ils étaient jusqu’ici menés et financés par le Canton. C’est maintenant la Confédération qui reprend le dossier en main.

Cette décision deviendra effective ce mercredi, le 1er janvier 2020. À partir de cette date, l’Office fédéral des routes assumera notamment l’entretien du tronçon entre Neuchâtel et Le Locle. Dans un communiqué, le Canton indique « se réjouir de ce transfert » qui était un « long combat, couronné de succès ».

À noter que ce type de transferts ne concerne pas uniquement le canton de Neuchâtel. Au total, près de 400 kilomètres de routes cantonales seront intégrés dans le réseau des routes nationales ce premier janvier. /ara